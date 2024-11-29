Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой ради бездомных

Актеры, экс-супруги Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер раздали еду бездомным в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает издание TMZ.

Аффлек воссоединился с бывшей женой, чтобы вместе с тремя детьми раздать бездомным продукты, включая традиционную для американского Дня благодарения индейку.

Бен и Дженнифер надели сетки для волос и фартуки, болтали и смеялись.

Артисты поженились в 2005 году, а встречаться начали за пять лет до этого на съемках фильма «Перл-Харбор». Они развелись в 2015 году. С тех пор Аффлек успел жениться и развестись с певицей Дженнифер Лопес.

Накануне стало известно, что Гарнер планирует свадьбу с возлюбленным Джоном Миллером в Париже.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что во время недавней поездки в Париж Дженнифер Гарнер искала «идеальное свадебное платье» и смотрела места для проведения торжества.

Ранее Леонид Якубович отказался сбривать усы за 10 миллионов рублей.