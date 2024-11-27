Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мыла подъезды»: подруга вспомнила, как Светличная зарабатывала в 90-е

Подруга Светличной Людмила рассказала, что в 90-е актриса мыла подъезды

close
РИА Новости

Подруга актрисы Светланы Светличной Людмила Даниловцева вспомнила, как звезде пришлось зарабатывать в 90-е. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Даниловцевой, актриса устроилась уборщицей и мыла собственный подъезд. Однажды подруги пришли к ней с продуктами и подарками, застали за мытьем полов и растерялись.

«Она говорит: »«Девочки, не волнуйтесь. Проходите, раздевайтесь. Чайку себе… Сейчас я приду». Она мыла подъезды», — подтвердила Даниловцева.

Актрисы Светланы Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Накануне народная артистка России Наталья Гвоздикова возмутилась, что ей «приписывают дружбу» со Светланой Светличной, хотя актрисы не были близки.

Ранее стало известно, как Светличная относилась к пиару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами