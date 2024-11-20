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Токарев рассказал, как Светличная относилась к пиару

Актер Токарев заявил, что Светличная не заботилась о собственном пиаре

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Global Look Press

Актер Борис Токарев заявил, что коллега Светлана Светличная не заботилась о собственном пиаре. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Токарева, Светличная никогда не пиарилась, так как ей это не надо было. Он назвал артистку светлым и очень доброжелательным человеком.

«Есть актеры, которые делают все для того, чтобы попиариться. Любой ценой, как бы это ни было. Плохо, хорошо — неважно. Главное — пиариться», — отметил актер.

Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Светличная была наиболее известна по роли Анны Сергеевны в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

Ранее Панкратов-Черный рассказал, какое прозвище придумал для Светличной.

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