Токарев рассказал, как Светличная относилась к пиару

Актер Борис Токарев заявил, что коллега Светлана Светличная не заботилась о собственном пиаре. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Токарева, Светличная никогда не пиарилась, так как ей это не надо было. Он назвал артистку светлым и очень доброжелательным человеком.

«Есть актеры, которые делают все для того, чтобы попиариться. Любой ценой, как бы это ни было. Плохо, хорошо — неважно. Главное — пиариться», — отметил актер.

Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Светличная была наиболее известна по роли Анны Сергеевны в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

Ранее Панкратов-Черный рассказал, какое прозвище придумал для Светличной.