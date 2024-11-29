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Комик Тимур Родригез назвал текущее время «чудовищным» для юмора

Шоумен Тимур Родригез раскритиковал шутки издания Charlie Hebdo

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Пресс-служба Тимура Родригеза

Шоумен и комик Тимур Родригез в интервью «Газете.Ru» высказался о состоянии современного юмора. По его словам, сейчас во всем мире «абсолютно чудовищное время» для юмора, потому что «каждый считает себя имеющим право высказывать свое мнение».

«Мы столкнулись с тем, что «обсуждения у подъезда» стали публичными, и подъезды по всему миру стали объединяться. Толпа, желающая обратить на себя внимание всеми возможными способами, крайне опасна. Когда желание получить подтверждение своей иллюзорной значимости превыше всего, о человечности, понимании, эмпатии не может идти речи. Осуждать всегда проще, чем прощать. Навешивать ярлыки легче, чем пытаться вникнуть в суть», — сказал Родригез.

Он также признался, что всегда был терпим к разному виду юмора — за исключением того, что позволяют себе сотрудники печально известного издания Charlie Hebdo.

«Когда-то можно было шутить обо всем. Вуди Аллен, Джордж Карлин, Рики Джервейс, Энтони Джеселник, Дэйв Шапэлл — люди, которые не боялись затрагивать острые темы. При этом важно понимать, что, высказываясь смело, никто из них не преследовал цель обидеть. Юмор всегда был прекрасным средством борьбы с предрассудками. Даже Стиви Уандер, будучи слепым, постоянно сам себя троллит. Пожалуй, единственным, кто всегда перегибал палку и вызывал во мне непонимание, было французское издание Charlie Hebdo», — поделился комик.

Полное интервью с Тимуром Родригезом читайте здесь.

Ранее Родригез признался, что худеет после дегустаций на съемках трэвел-шоу.

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