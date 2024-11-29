«Моя обязанность — работать на все 100». Тимур Родригез — о карьере, юморе и путешествиях Шоумен Родригез признался, что худеет после дегустаций на съемках трэвел-шоу

Певец и шоумен Тимур Родригез представит музыкальное шоу «Настроение Родригез» на сцене Vegas City Hall 30 ноября. Это будет его первый концерт за последние почти 10 лет. В интервью «Газете.Ru» Родригез рассказал о программе, своей карьере, отношении к аудитории, юморе и разгрузочных месяцах после съемок трэвел-шоу.

— Когда была задумана программа? Сколько времени у вас ушло на подготовку?

— С момента последнего концерта, который состоялся в Театре Ермоловой, прошло почти 10 лет — так что, можно сказать, столько времени и ушло (смеется). И не столько на подготовку программы, сколько на подготовку себя к новому периоду и жизни, и творчества, где я максимально честен с собой и наконец-то создаю ту самую музыку, которую всегда мечтал играть. И по словам моих зрителей, именно то, как я звучу сейчас, ассоциируется со мной на 100%. Значит, я все делаю правильно.

— Создавая программу, вы наверняка думали о том, кто ваш зритель? Кому вы планируете подарить «Настроение Родригез»? Кто ваша целевая аудитория?

— В российской индустрии развлечений я уже 20 с лишним лет и много чего успел сделать. На мой взгляд, моя аудитория широка благодаря этому обстоятельству. Она точно знает, что, включив телевизор или оказавшись в зале на моем выступлении, полученный заряд положительных эмоций будет действовать достаточно долго! К счастью, меня любят и дети, и взрослые, и даже очень взрослые! Если говорить конкретно о моей музыкальной ипостаси, думаю, ей интересуются те, кому так же, как и мне, не чужда самоирония, кто любит чуть более витиеватые тексты, сочное звучание духовых, кто, нажимая на play, предпочитает не страдать, а наполняться солнцем!

— В нашем шоу-бизнесе вы — воплощение термина «шоумен». Поете, танцуете, шутите, ведете телепередачи, озвучиваете мультфильмы. В какой ипостаси вы себе нравитесь больше всего? И в какой, на ваш взгляд, вы больше всего преуспели на сегодняшний день?

— В какой я больше преуспел, полагаю, лучше знает мой зритель. Плюс — я не особо люблю высказываться о себе в комплиментарном ключе. Мне одинаково комфортно в каждой из них. И чем бы я ни занимался, стараюсь выкладываться на максимум. Так что, думаю, надпись на надгробном камне может быть внушительной (смеется).

— Вы никогда не хотели остановиться на чем-то одном?

— К счастью, меня никто никогда об этом не просил. Плюс, действительно, никогда и не хотелось. Мне искренне интересно все, чем я занимаюсь. И полагаю, зритель чувствует, что все это не ради золотой раковины, а ради его любви!

close Тимур Родригез Пресс-служба Тимура Родригеза

— В наше время очень легко пошутить неудачно. У вас есть страх, что придется извиняться за шутку, которая показалась кому-то оскорбительной?

— Время сейчас — абсолютно чудовищное! И все потому что, что каждый считает себя имеющим право высказывать свое мнение. Мы столкнулись с тем, что «обсуждения у подъезда» стали публичными, и подъезды по всему миру стали объединяться. Толпа, желающая обратить на себя внимание всеми возможными способами, крайне опасна. Когда желание получить подтверждение своей иллюзорной значимости превыше всего, о человечности, понимании, эмпатии не может идти речи. Осуждать всегда проще, чем прощать. Навешивать ярлыки легче, чем пытаться вникнуть в суть.

— О чем никогда нельзя шутить?

— Когда-то можно было шутить обо всем. Вуди Аллен, Джордж Карлин, Рики Джервейс, Энтони Джеселник, Дэйв Шапэлл — люди, которые не боялись затрагивать острые темы. При этом важно понимать, что, высказываясь смело, никто из них не преследовал цель обидеть. Юмор всегда был прекрасным средством борьбы с предрассудками. Даже Стиви Уандер, будучи слепым, постоянно сам себя троллит. Пожалуй, единственным, кто всегда перегибал палку и вызывал во мне непонимание, было французское издание Charlie Hebdo.

— Бывает ли, что реакция зала оказывается не такой, как вы ожидали?

— Конечно! Артист никогда не может на 100% предсказать, понравится ли зрителю то, что он делает. Не важно, шутит он, танцует, поет, говорит. Потому что зачастую смыслы, которые заложены, не считываются. Во всяком случае — большинством. И здесь, как следствие, надо просто для себя решить: ты работаешь для массового зрителя или того, кто будет вдумываться и разбираться, но при этом проигрывать в количестве.

— Вы как шоумен всегда стараетесь быть милым, позитивным. Бывает ли, что вы выходите на публику «не в ресурсе»? Как вы находите силы развлекать публику, если делать этого совсем не хочется?

— Моя обязанность как артиста — работать на все 100, независимо от того, как я себя чувствую. И не важно, заплатил зритель за билет на мой концерт или пришел бесплатно. Корпоративное это или благотворительное мероприятие. Престижное публичное или детское. Разницы нет. Ты не имеешь права дифференцировать качество своей работы, опираясь на значимость события. Если ты артист, ты должен быть им от А до Я.

— Когда-то в одном из интервью вы признались, что хотели бы сняться в серьезном кино. Вы продолжаете об этом мечтать? Были ли такие предложения?

— Я сейчас активно начал ходить на кастинги, и мне очень нравится, что все начинает двигаться в правильном направлении. Сам переход в новое качество — процесс небыстрый. Важно найти «свой» проект и показать как раз то, чего от меня не ждут. Вместо того, чтобы соглашаться на роли, которые не требуют никакой трансформации.

— В этом сезоне вы ведете шоу «Ярче звезд» на ТНТ, новый сезон «Лиги городов», шоу «Попутчик» на НТВ… В этих передачах вам нужно быть разным? Или всегда можно оставаться Тимуром Родригезом?

— В каждой из них я обязан оставаться собой. Потому что все, что необходимо для этих проектов, за долгие годы я в себе накопил! Но я не просто ведущий этих проектов, в «Ярче звезд», например, еще и человек с большим опытом перевоплощений. В «Лиге Городов» — обладатель огромного юмористического багажа, а в «Попутчике» — профессиональный путешественник с колоссальным списком самых удивительных мест на планете.

— «Попутчик» — не первое трэвел-шоу, в котором вы снимаетесь. Можно подсчитать, сколько стран мира вы посетили?

— Боюсь, это будет сложно. Но уверен, в ближайшие годы я в два раза увеличу это и без того внушительное число.

— Что было самым неприятным, что приходилось делать в «Попутчике»?

— Самое неприятное после любого трэвел-шоу — по приезде вставать на весы. Потому что необходимость демонстрировать и пробовать еду разных народов никто не отменял. Вот и приходится потом устраивать месяцы разгрузки. И даже не в качестве облегчения после, а скорее наоборот — в качестве подготовки к новому сезону.

close Тимур Родригез Пресс-служба Тимура Родригеза

— Можете ли назвать самое незабываемое путешествие?

— Я с нескрываемым счастьем могу сказать, что шоу «Попутчик» делает незабываемым каждое путешествие не для меня, а прежде всего для людей, которых я беру с собой. Это обычные зрители, чьи анкеты позволяют мне выбрать себе компаньона в поездку и подарить ему море удовольствия. И бесценны именно эмоции моих попутчиков! То, как меняется их взгляд на жизнь, на себя, какие цели они ставят перед собой, пройдя этот увлекательный путь! Это потрясающе — видеть их счастливыми!

— Вы нередко появляетесь на публике в довольно вычурных шляпах. У вас большая коллекция? Можете вспомнить свою первую шляпу?

— Моей первой шляпой была шляпа моего папы. Она, естественно, была велика мне и скорее подходила для домашних выступлений. Свою собственную первую шляпу я купил с самой первой стипендии, от которой после покупки остался всего один рубль. Зато радости моей не было предела! Это была роскошная черная шляпа, похожая на ту, в которой появлялся на сцене и в клипах мой кумир Майкл Джексон, только сделана она была в Подмосковье. На Завидовской фабрике! Так что, позавидовать действительно было чему (смеется).