Звезды ЧБД поставили гонорар в 1,5 млн рублей

Участники шоу «Что было дальше?» Тамби Масаев и Тимур Ромашко выступают за 1,5 миллиона рублей на частных мероприятиях. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Илья Макаров также может присоединиться к корпоративу за дополнительную сумму в 1,5 миллиона рублей. Уточняется, что такие участники коллектива, как Эмир Кашоков и Рустам Рептилоид, не работают на частных мероприятиях.

В октябре Telegram-канал SHOT заявил, что участник ЧБД Алексей Щербаков якобы вложился в бизнес-проект своего армейского друга Андрея Ненашева. Мужчина вместе со своим партнером Евгением Селивановым искал инвесторов, вкладывал их деньги в фондовые рынки и выплачивал им проценты. В 2022 году на Ненашева и Селиванова написали заявление о мошенничестве.

Как отмечал SHOT, Щербаков якобы мог вложить в фирму около 100 млн рублей. Среди жертв мошенников также названы несколько госслужащих и сотрудников полиции.

Щербаков назвал бредом слухи, что вложил миллионы рублей в мошенническую схему армейского друга Андрея Ненашева. Артист не знал, что знакомый занимался подобной деятельностью.

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