Звезда «Счастливы вместе» открыла два новых бизнеса, несмотря на долг перед ФНС

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе», зарегистрировала две новые компании. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Фирма — ООО «Инвест Стратегия» — будет заниматься недвижимостью на коммерческой основе. Бочкарева также стала владелицей частной управляющей компании «Музей Лермонтова в Кофейне Рошке».

Дом-музей находится в поселке Иноземцево, пригороде Железноводска. Во время Михаила Лермонтова там располагалась кофейня, куда, как сообщали представители музея, заезжал писатель перед его роковой дуэлью в Пятигорске 27 июля 1841 года.

Также, добавляет «Звездач», Бочкарева владеет убыточной школой-студией. У компании есть долг перед налоговой в размере 2 тыс. рублей.

25 ноября сообщалось, что звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов зарабатывает 500 тыс. рублей за роль в спектакле «Ночь нежна» по роману Фрэнсиса Фицджеральда.

Ранее режиссер Оганесян поспорил со звездами «Квартета И» на 5 млн рублей.