Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Счастливы вместе» высмеяла слухи о романе с Natan

Актриса Наталья Бочкарева заявила, что Natan не в ее вкусе

close
natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Наталья Бочкарева опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала новой возлюбленной певца Натана Мирова (Natan) после участия в шоу «Звезды в джунглях».

Бочкарева заявила, что Natan не в ее вкусе.

«Ко мне просто так не подъедешь с поцелуйчиками, можно получить в лоб», — поделилась артистка.

Бочкарева призналась, что во время съемок не знала ни о романтических отношениях между Natan и блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), ни о поцелуе Мирова с певицей Бьянкой. По словам актрисы, она оценивала качества блогерши и исполнителей только по их работе в команде на шоу.

Бочкарева также поделилась своими впечатлениями от проекта.

«Когда приехала, я очень удивилась. В лагере я почти никого не знала, нельзя сказать, что у меня к кому-то было предвзятое отношение, кроме, наверное, Славы Манучарова, все остальные — новые лица», — рассказала актриса.

Бочкарева также выразила мнение о журналистке Алене Жигаловой, которая создала свою коалицию в шоу. Актриса назвала ее хитрой женщиной, не прикладывающей особых усилий на испытаниях.

Ранее звезда «Счастливы вместе» подала в суд на московский театр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами