Звезда «Счастливы вместе» высмеяла слухи о романе с Natan

Актриса Наталья Бочкарева опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала новой возлюбленной певца Натана Мирова (Natan) после участия в шоу «Звезды в джунглях».

Бочкарева заявила, что Natan не в ее вкусе.

«Ко мне просто так не подъедешь с поцелуйчиками, можно получить в лоб», — поделилась артистка.

Бочкарева призналась, что во время съемок не знала ни о романтических отношениях между Natan и блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), ни о поцелуе Мирова с певицей Бьянкой. По словам актрисы, она оценивала качества блогерши и исполнителей только по их работе в команде на шоу.

Бочкарева также поделилась своими впечатлениями от проекта.

«Когда приехала, я очень удивилась. В лагере я почти никого не знала, нельзя сказать, что у меня к кому-то было предвзятое отношение, кроме, наверное, Славы Манучарова, все остальные — новые лица», — рассказала актриса.

Бочкарева также выразила мнение о журналистке Алене Жигаловой, которая создала свою коалицию в шоу. Актриса назвала ее хитрой женщиной, не прикладывающей особых усилий на испытаниях.

Ранее звезда «Счастливы вместе» подала в суд на московский театр.