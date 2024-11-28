Отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с внуком из-за Шепелева

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что не станет смотреть сериал «Плакса», в котором дебютирует его внук Платон.

«Все, что связано с Шепелевым, мне не интересно. Поэтому я смотреть не буду», — заявил мужчина.

Недавно стало известно, что 11-летний сын Жанны Фриске Платон получил первую роль в сериале. Он вместе с отцом, телеведущим Дмитрием Шепелевым снялся во втором сезоне проекта певца Сергея Жукова «Плакса».

В 2011 году Фриске познакомилась с телеведущим Шепелевым. Через два года в одной из клиник Майами на свет появился их сын. Во многих интервью телеведущий признавался, что запрещает родителям и сестре певицы видеться с ребенком.

В июле Владимир Копылов рассказывал, что не виделся с внуком больше пяти лет. Семья наблюдает за его жизнью по фотографиям, которые им присылают знакомые. Со своих аккаунтов родственники не могут смотреть свежие снимки Платона, поскольку Шепелев заблокировал их в соцсетях.

Фриске не стало 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. 8 июля исполнительнице могло бы исполниться 50 лет.

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