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Айза объяснила последний скандал Гуфа манией

Блогерша Айза опровергла, что Гуф принимал наркотики во время скандала с баней

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Телеграм-канал «Feel good with Aiza»

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай объяснила в интервью Алене Жигаловой, что ее бывший муж, рэпер Алексей Долматов (Гуф) сейчас не принимает наркотики.

Айза уточнила, что скандал Долматова в банном комплексе произошел на трезвую голову. Она объяснила, что у Гуфа есть расстройство, которое мешает ему жить. Блогерша считает, что во время скандала с баней у экс-супруга была мания.

«Прямо сейчас он ничего не употребляет, кроме того, что ему прописывает врач. Просто тот режим, в который он попал, который ему вообще запрещен, он вызвал вот этот психоз», — поделилась Айза.

По словам Айзы, Долматову нужно соблюдать определенный режим дня. Этим она объяснила, почему у артиста никогда не было тура. Как отметила блогерша, рэпер может дать максимум два концерта в неделю, а затем ему нужна пятидневная передышка. Она добавила, что певцу нужно принимать лекарство, нельзя не спать, не есть и жить в стрессе.

«Знаешь, в каком-то ритме, в котором мы привыкли жить. А ему он недопустим. И он пошел на эту авантюру. И перед тем, как это началось (инцидент с банным комплексом. — «Газета.Ru»), он звонил мне и Сэму (сын Айзы и Гуфа), говорил: «Айзочка, Айзочка, я чувствую, начинается. Я чувствую, что мне плохо». Мы с Сэмом его успокаивали, пытались его уложить. Оля (сестра Долматова) пыталась, но вот произошло, как произошло», — поделилась бизнесвумен.

Айза также опровергла слухи о галлюцинациях у Гуфа в рехабе. Она уточнила, что ничего такого не слышала от врачей и сестры Долматова.
Айза уверена, что Гуфу нужна профессиональная сиделка, чтобы та помогала ему принимать лекарства и соблюдать режим. При этом блогерша не готова ею стать для экс-супруга.

«У меня есть дети свои. Я не могу положить свою жизнь ради него. Не то, что не могу. Не хочу. Я его очень люблю, но я не способна», — рассказала блогерша.

Ранее невеста Гуфа предложила Айзе двойную свадьбу.

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