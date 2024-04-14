Вдова Михаила Круга повысила гонорар в три раза

Вдова певца Михаила Круга Ирина повысила свой гонорар в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ирина Круг берет за выступление четыре миллиона рублей. Как отмечает Mash, ее нанимают на корпоратив криминальные авторитеты, бизнесмены и давние друзья певца.

Сын певца Александр поднял свой гонорар в два раза. Его выступления стоят 400 тысяч рублей. В его репертуар входит пять хитов отца и авторские песни. По данным канала, при доплате 1,3 млн рублей артист споет дуэтом с матерью.

7 апреля Александр Круг представил публике новую песню в честь дня рождения своего отца. Александр написал песню, в которой он обращается к отцу, прося прощения за свои ошибки и выражает желание выступать вместе с ним на сцене.

Михаил Круг известен своим вкладом в жанр российского шансона, и ежегодно 7 апреля, в день его рождения, его поклонники со всех уголков России собираются в Твери, чтобы почтить память артиста. В 2024 году исполнилось бы 62 года знаменитому певцу. У него двое сыновей от разных браков: Дмитрий и Александр. Последний из них активно участвует в музыкальном проекте «Новая Фабрика звезд».

Ранее Ирина Салтыкова объяснила, почему ее дочь не пойдет на «Новую Фабрику звезд».