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Бьянка поборола ментальное расстройство в джунглях

Певица Бьянка заявила, что избавилась от панических атак на телешоу

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ТНТ

Белорусская R&B-исполнительница Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) рассказала, что поборола ментальное расстройство на съемках шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Бьянка поборется за главный приз с другими знаменитостями.

«Я решилась ради того, чтобы побороть свои панические атаки до конца и этого не было больше в моей жизни никогда. И это произошло», — призналась она.

Певица добавила, что для достижения результата действовала на проекте в коалиции.

«Я однозначно не одиночка. Мне обязательно нужно быть в кругу своего племени», — заключила звезда.

Накануне комик Михаил Галустян вспомнил, как на реалити «Звезды в джунглях» произошел бунт.

Ранее журналистка Алена Жигалова признавалась, что реалити «Звезды в джунглях» показалось ей в два раза жестче, чем проект «Звезды в Африке».

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