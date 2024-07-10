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Певица Татьяна Куртукова назвала нонсенсом успех SHAMAN

Певица Куртукова заявила, что SHAMAN приходилось пробиваться ради карьеры артиста

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SHAMAN/YouTube

Певица Татьяна Куртукова призналась в беседе с «Пятым каналом», что считает нонсенсом успех коллеги Ярослава Дронова (SHAMAN).

Куртукова объяснила, что немногие артисты-народники смогли стать легендами и достичь таких высот, как SHAMAN. Она считает это нонсенсом для индустрии. При этом певица заявила, что Дронову пришлось непросто на своем пути.

«Ярослав сам не раз рассказывал, как долго ему приходилось пробиваться. С народной музыкой очень тяжело начинать карьеру в шоу-бизнесе и тем более стать мегазвездой», — отметила артистка.

В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — в проекте «Голос». В 2020 году артист взял сценический псевдоним Shaman. Певец стал известен по композициям патриотической тематики.

24 июня Европейский союз наложил санкции на российского певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина. Сам Дронов отреагировал цитатой из своей песни «Я русский» на санкции против него со стороны Евросоюза. 4 июля компания Google заблокировала YouTube-канал артиста.

Ранее Газманов назвал себя кавалером всех санкций.

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