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Бузова помечтала о звании народной артистки России: «Гонорар увеличится»

Певица Ольга Бузова заявила, что хочет стать народной артисткой России

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певице Ольге Бузовой вручили приз «За вклад в искусство» на музыкальной премии MusicBox, после чего исполнительница помечтала о звании народной артистки России. Ее слова передает mk.ru.

«После такой награды, за «вложение в искусство», гонорар мой, я думаю, что увеличится. <...> Вот, как корабль назовешь, так он и поплывет. Так и до народного артиста мы с вами дойдем», — заявила артистка со сцены.

Также Бузова призналась, что ей приятно получить подобный приз. Артистка напомнила, что недавно отметила 20-летие своей карьеры на ТВ, из которых 8 лет она занималась музыкой.

«Я покорила своего зрителя, и мои шоу самые популярные. Что касается музыкальной карьеры, то благодаря вашей любви я выпустила три альбома и сейчас покоряю кино», — подчеркнула знаменитость.

21 ноября сообщалось, что Ольга Бузова стала актрисой. Она исполнила главную роль в комедии «Равиоли Оли».

Бузова сыграет саму себя в предстоящем фильме — доверившуюся не тому мужчине поп-диву. По сюжету знаменитость покупает убыточный завод по производству пельменей по совету своего спутника.

Ранее 55-летнего Стаса Михайлова высмеяли за выход в ботинках на каблуках.

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