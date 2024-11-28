Поклонники возмущены памятником на могиле Зайцева: «Он такого не заслужил»

Поклонники Вячеслава Зайцева возмущены «скромным» памятником, который установили на могиле кутюрье. Об этом сообщает mk.ru.

Издание опубликовало фото могилы: на ней расположен небольшой постамент с именем и фамилией модельера, годами его жизни и крестом из камня. Фанаты модельера заявили, что Зайцев был человеком мирового уровня, он достоин большего.

«Разве он достоин такого скромного монумента? Даже менее известным деятелям искусств устанавливают роскошные памятники», — заявили поклонники.

Позицию фанатов разделил друг кутюрье Вадим Хусаинов. Он назвал нынешний памятник «простеньким». Также друг рассказал, что сын Зайцева Егор, которого не стало летом 2024 года, видел монумент на могиле отца совершенно другим.

«Предполагалось, что на месте захоронения Вячеслава Михайловича будет установлен его бюст. <...> Но потом этот проект изменили по непонятным причинам», — поделился Хусаинов.

Вячеслава Зайцева не стало 30 апреля в возрасте 85 лет. Его похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове.

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