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Сыну Жанны Фриске навсегда запретили общаться с семьей матери: «Ничего святого»

Отец Фриске Владимир заявил, что не виделся с 11-летним внуком больше пяти лет

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов признался в беседе с kp.ru, что в последний раз видел своего 11-летнего внука Платона, когда мальчику было 2 года и 8 месяцев.

«У этих людей нет ничего святого, никакой человечности. Когда Жанны не стало, его мама (вдовца Фриске Дмитрия Шепелева) шепотом сказала на улице: «Ребенка в этой жизни они больше никогда не увидят», — вспомнил отец певицы.

По словам Копылова, семья наблюдает за жизнью внука по фотографиям, которые им присылают знакомые. Со своих аккаунтов родственники не могут смотреть свежие снимки Платона, поскольку Шепелев заблокировал их в соцсетях. Копылов отметил, что не может общаться с Платоном даже через адвоката. Он заявил, что не понимает, почему Шепелев препятствует общению сына с родственниками.

Сейчас Платона воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Во многих интервью он говорил, что запрещает родителям и сестре бывшей жены Наталье видеться с мальчиком.

8 июля Жанне Фриске могло исполниться 50 лет. Артистки не стало 15 июня 2015 года из-за опухоли головного мозга.

Ранее Наталья Фриске призналась, что не хочет возвращаться на сцену.

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