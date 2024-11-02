Стас Михайлов рассказал, как из скуфа стал масиком

Народный артист России Стас Михайлов на «Шоу Воли» рассказал, как из «скуфа» стал «масиком». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Певец побеседовал с ведущими Павлом Волей и Ильей Соболевым о радикальных переменах в своем внешнем виде. Он признался, что его критиковали за похудение и новую прическу.

«Я много лет на сцене, и что бы я ни делал, мне говорят: тебе лысым было лучше, толстым было лучше… Все знают, как надо! Но у меня такой характер — я никого не слушаю и делаю так, как легко и комфортно мне. Невозможно постоянно думать о том, как угодить всем», — отметил он.

В новом выпуске передачи, который выйдет 3 ноября, Михайлов покажет зрителям две своих фотографии — в начале карьеры и сейчас.

«Слева Стас-скуф, справа Стас-масик», — сказал Соболев.

Накануне Михайлов рассказал, как трагедия в «Крокус Сити Холле» повлияла на его юбилей.

Ранее концертный директор Денис Рольгейзер признался, что звезды повышают стоимость своих выступлений в новогодние праздники в полтора — два раза.