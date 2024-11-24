Стас Михайлов объяснил, почему вычеркнул алкоголь из райдера

Певец Стас Михайлов подтвердил в беседе с NEWS.ru, что убрал весь алкоголь из своего райдера.

Михайлов объяснил, что ему стало легче после отказа от спиртного на концертах. По словам артиста, ему интереснее без алкоголя на концерте.

В августе Life сообщало, что Стас Михайлов берет 8,5 миллиона рублей за выступление на корпоративах. Райдер Михайлова, согласно информации издания, якобы включает в себя номер в отеле категории люкс или президентский для него и его жены.

Пресс-секретарь Стаса Михайлова Анна Исаева ответила на слухи о том, что в его райдере есть элитный алкоголь и пункт об обязательном присутствии на корпоративах жены.

По словам Исаевой, Михайлов ездит на гастроли вместе со своей командой, а не с супругой Инной. Кроме того, продолжила представитель артиста, в его райдере нет алкоголя и требования в целом стандартны.

В октябре SHOT сообщил, что гонорар Михайлова увеличился до 9 миллионов рублей.

Ранее в Челябинске отменили концерт Стаса Михайлова.