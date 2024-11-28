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Звезда эротического фильма «Эммануэль» заявила, что не боится реакции общества на проект

Актриса Мерлан заявила, что не боится повторить судьбу Сильвии Кристель из-за «Эммануэль»

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Mina Kim/Reuters

Актриса Ноэми Мерлан в интервью для «Газеты.Ru» заявила, что не боится реакции киноиндустрии на ее роль в эротическом триллере «Эммануэль».

«Все вокруг говорили: «Ты не боишься? Ты знаешь, что случилось с Сильвией Кристель (исполнительницей роли Эммануэль в скандальном одноименном фильме 1974 года. — «Газета.Ru»)? Не боишься, что тебя задвинут в долгий ящик и подвергнут остракизму в индустрии?» Когда я слышала такое, то говорила себе, что если мне и страшно, то я все равно на своем месте. Есть есть страх, значит, есть и шанс рискнуть. Если люди боятся, то речь идет о чем-то важном», — отметила Мерлан.

Она также призналась, что до съемок ничего не знала о романе Эммануэль Арсан, который лег в основу ленты: «Я совершенно ничего не знала про «Эммануэль», ни про книгу, ни про фильм (1974 года. — «Газета.Ru»). Все, что мне было известно, — картина наделала много шума, когда она вышла».

Француженка Ноэми Мерлан известна по ролям в «Портрете девушки в огне», «Сердцееде», «Джамбо», «Роковой ночи в Париже» и «Шопоголиках».

Полное интервью с Мерлан читайте здесь.

Ранее Мерлан призналась, что ребенком стала жертвой домогательств.

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