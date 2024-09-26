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Из «Твин Пикс» убрали сцены с Дэвидом Духовны в женском платье

Российские онлайн-кинотеатры вырезали сцены из «Твин Пикс» из-за ЛГБТ-персонажа

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Lynch/Frost Productions

Из российской версии «Твин Пикс» пропали сцены с актером Дэвидом Духовны, который сыграл эпизодическую роль агента службы по борьбе с наркотиками Дениз Брайсон в шоу. Об этом сообщил блогер Антон Котенев в своем Telegram-канале.

Котенева смутило, что герои сериала постоянно говорили о каком-то агенте, но его ни разу не показывали на экране.

«И тут меня пробило на инсайт. Сей агент — ето же мужик в женском платье!» — сообщил блогер (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Актер Дэвид Духовны сыграл в «Твин Пиксе» агента по имени Деннис «Дениз» Брайсон, который расследует обвинения в употреблении наркотиков против агента Купера. По сюжету мужчина решил носить женскую одежду после спецоперации под прикрытием, поскольку почувствовал, что таким образом расслабляется.

Онлайн-кинотеатры KION и «Амедиатека», подчеркивает издание «Афиша Daily», вырезали сцены с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-персонажем Духовны из 11-го и 12-го эпизодов второго сезона «Твин Пикс».

В 13-м эпизоде персонаж актера мелькает на экране, когда помогает агенту Куперу в задержании. Однако лица актера не видно, из-за чего складывается впечатление, будто в поимке преступников участвует девушка.

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