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Назван гонорар Тимура Родригеза за концерт

Продюсер Дворцов: Тимур Родригез зарабатывает от 1 до 3 млн рублей за концерт

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Пресс-служба Тимура Родригеза

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что Тимур Родригез зарабатывает от 1 до 3 миллионов рублей за концерт.

По словам Дворцова, эти расценки распространяются только на выступления Родригеза в Москве.

Родригез получил наибольшую известность после участия в юмористическом шоу Comedy Club. Он работал в передаче с 2005 по 2008 год. В 2009 шоумен стал музыкантом, выпустив песню «Слушай свое тело».

В 2005 году Родригез начал свою актерскую карьеру, снявшись в картине «Запасной инстинкт». В фильмографии звезды более 20 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Ералаш», «Счастливы вместе», «Служебный роман. Наше время», «Мамы 3», «Кощей. Начало», «Бука. Мое любимое чудище».

В 2023 году Тимур Родригез публично объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания. По словам артиста, они поддерживают хорошие отношения и продолжают вместе воспитывать детей. В ноябре 2024 года Родригез перестал скрывать роман с актрисой Катей Кабак.

Ранее Тимур Родригез заявил, что у него не было ни одной ссоры с актрисой Катей Кабак.

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