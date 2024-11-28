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Бородина сравнила Собчак с сестрой

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что уже давно общается с Собчак

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала на премии «Блогема», что давно общается с бывшей коллегой по «Дому-2» Ксенией Собчак. Об этом сообщает издание «7Дней».

Бородина отметила, что они списываются и созваниваются, но не сталкиваются на светских мероприятиях. Телеведущая сравнила ее отношения с Собчак с сестринскими.

«Мы, знаешь, как старшая и младшая сестры, которые периодически друг друга ненавидят, покусывают, но тем не менее они родственники, которых уже не разлучить», — поделилась знаменитость.

Бородина добавила, что ее связывает очень долгий жизненный опыт с Собчак. По мнению телеведущей, она всегда так или иначе будет ассоциироваться с коллегой, как и Собчак с ней.

В ноябре Бородину и Собчак заметили вместе на вечеринке Big Art Festival в Дубае, несмотря на давний конфликт знаменитостей. «СтарХит» предположил, что звезды помирились, так как на мероприятии они мило разговаривали друг с другом, а также Бородина познакомила Собчак со своим новым избранником Николаем Сердюковым.

В апреле 2024 года Бородина на шоу «Дерзкая готовка» вспоминала, что ей местами было сложно работать с журналисткой Ксенией Собчак. Телеведущая признавалась, что «задышала», когда коллега покинула «Дом-2».

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