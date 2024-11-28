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Анна Asti раскрыла свою главную мечту

Певица Анна Asti сообщила, что мечтает стать матерью

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asti/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, призналась в беседе с POPCAKE, что мечтает завести детей.

Дзюба захотела стать хорошей матерью для своего ребенка. Артистка не исключила, что может завести не только одного малыша.

«Детки — это моя ближайшая мечта. Хочется, конечно, покорять мир, но еще и чтобы тебя видели человеком и понимали как женщину», — поделилась исполнительница.

Дзюба начала свою сольную карьеру в 2021 году, когда ушла из коллектива Artik & Asti. 14 января 2022 года она выпустила дебютный сингл «Феникс». 24 июня 2022-го вышел одноименный дебютный альбом. В июле 2024-го продюсер Сергей Дворцов заявил, что Анна Asti получает 9,5 миллиона рублей за частные корпоративы.

В ноябре певец Artik (настоящее имя Артем Умрихин) окончательно вышел из состава дуэта Artik & Asti.

По данным SHOT, Умрихин отказался петь в созданном им коллективе даже за пределами России. При этом певица Севиль выступает под именем группы Artik & Asti одна и берет за 45 минут выступления 6 млн рублей.

Ранее возлюбленный Бородиной высмеял слухи о свадьбе.

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