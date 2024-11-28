Софья Синицына назвала себя эксгибиционистом

Актриса Софья Синицына призналась в интервью для канала «Москва 24», что не против сниматься обнаженной.

Синицына назвала себя эксгибиционисткой. Она заявила, что любит ходить голой на людях. Как отметила артистка, ее не смущает это, хоть она и мать. Знаменитость решила представить «все, что у нее есть».

«Мне нравится, когда все смотрят и восхищаются мной. Да, у меня потрясающая фигура, почему бы ее не показать?» — поделилась актриса.

Синицына уточнила, что во время съемок откровенных сцен операторы и другие мужчины на площадке относятся очень тактично.

«Там они не суровые, а очень душевные ребята, которые боятся и дрожат, когда на меня вешают звук. Смотрят куда-то в угол, вешают его, чтобы меня никак не смутить», — рассказала артистка.

Софья Синицына играла в таких проектах, как «Мастер и Маргарита», «Нелюбовь», «Гостиница «Россия», «Магомаев», «Великая», «Ланцет».

В октябре Софья Синицына призналась, что ее привлекают партнеры постарше. 29-летняя актриса рассказала, что ей нравятся мужчины за 40 лет. По словам артистки, у нее было только два партнера-ровесника — Павел Табаков и 33-летний грузин. Артистку привлекают зрелые мужчины, знающие, что они хотят.

Ранее Артемий Лебедев оценил число русских на Кипре.