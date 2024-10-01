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Синицына рассказала, почему ее привлекают мужчины за 40 лет

Актриса Софья Синицына рассказала, что ее привлекают зрелые мужчины

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yasinitsyna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Софья Синицына призналась в интервью womanhit.ru, что ее привлекают мужчины постарше.

29-летняя Синицына рассказала, что ей нравятся мужчины за 40 лет. По словам артистки, у нее было только два партнера-ровесника – Павел Табаков и 33-летний грузин. Артистку привлекают зрелые мужчины, знающие, что они хотят.

«Они не играют в игры, не будут юлить, как молодые парни. Не ведут себя как напыщенные нарциссы, что совершенно мужчину не красит, на мой взгляд, а уродует», — поделилась актриса.

Синицына призналась, что у нее были романы не только с актерами, но и продюсерами, писателями и футболистами. Она отметила, что не ищет никого специально. По словам артистки, друзья хотят ее «с кем-нибудь свести».

Синицына добавила, что ощущает себя более защищенной с мужчинами постарше. Актриса призналась, что не является феминисткой и любит патриархальный режим.

«Я должна быть за мужчиной. Точнее, у меня свой круг ответственности, а у него свой, более широкий. Так я ощущаю себя лучше, качественнее, успешнее», — рассказала знаменитость.

Ранее Синицына ответила на слухи о романе с Бондарчуком.

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