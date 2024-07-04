Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма гонорара Анны Asti за корпоратив

«Страсти»: сумма гонорара Анны Asti за корпоратив составила 9,5 млн рублей

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Anna Asti, получает 9,5 миллиона рублей за частные корпоративы. Об этом сообщает портал «Страсти».

Как отмечает издание, сумма может быть больше – она зависит от даты мероприятия. Продюсер Сергей Дворцов считает, что подобная цена полностью оправданна.

«Все-таки давайте не забывать, что она певица не одного хита, а у нее несколько громких песен — «Царица», да, и, соответственно, тому подобное. Очень много у нее, конечно, песен, которые любит и слушает вся наша страна», — заявил продюсер.

Дворцов уверен, что Asti может брать больше за частные выступления.

В июне на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Asti призналась, что однажды выбила два зуба микрофоном.

Анна призналась, что на сцене боится забыть хореографию и упасть. Неприятные инциденты случаются с артисткой регулярно — во время сольного концерта она сломала каблук, и певице пришлось еще два часа выступать в этих туфлях.

Дзюба начала свою сольную карьеру в 2021 году, когда ушла из коллектива Artik & Asti. 14 января 2022 года она выпустила дебютный сингл «Феникс». 24 июня 2022-го вышел одноименный дебютный альбом.

Ранее раскрыты имена богатейших певиц России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами