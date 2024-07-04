Названа сумма гонорара Анны Asti за корпоратив

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Anna Asti, получает 9,5 миллиона рублей за частные корпоративы. Об этом сообщает портал «Страсти».

Как отмечает издание, сумма может быть больше – она зависит от даты мероприятия. Продюсер Сергей Дворцов считает, что подобная цена полностью оправданна.

«Все-таки давайте не забывать, что она певица не одного хита, а у нее несколько громких песен — «Царица», да, и, соответственно, тому подобное. Очень много у нее, конечно, песен, которые любит и слушает вся наша страна», — заявил продюсер.

Дворцов уверен, что Asti может брать больше за частные выступления.

В июне на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Asti призналась, что однажды выбила два зуба микрофоном.

Анна призналась, что на сцене боится забыть хореографию и упасть. Неприятные инциденты случаются с артисткой регулярно — во время сольного концерта она сломала каблук, и певице пришлось еще два часа выступать в этих туфлях.

Дзюба начала свою сольную карьеру в 2021 году, когда ушла из коллектива Artik & Asti. 14 января 2022 года она выпустила дебютный сингл «Феникс». 24 июня 2022-го вышел одноименный дебютный альбом.

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