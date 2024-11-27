Возлюбленный Бородиной высмеял слухи о свадьбе

Блогер Николай Сердюков высмеял слухи о свадьбе с телеведущей Ксенией Бородиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На вопрос журналистов, когда ждать свадьбу, Сердюков ответил, что уже обвенчался с Бородиной в католической церкви.

«Только из Рима вернулись. Никому об этом не говорите», — пошутил блогер.

Бородина ответила, что пока свадьбы не будет.

В августе Ксения Бородина раскрыла роман с Николаем Сердюковым. Пара познакомилась в проекте «Последний герой». Известно, что телеведущая старше возлюбленного на пять лет. Блогер признался, что такая разница в возрасте его не смущает, и он ее не чувствует. По словам Сердюкова, 41-летняя Бородина для него все равно остается «маленькой девочкой».

Сердюков также пообещал внимательно и с огромным уважением относиться к дочерям Бородиной — Марусе и Теоне.

Первенец Бородиной Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее Бородина заявила, что ей все нравится в России.