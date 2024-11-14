Певец Artik окончательно вышел из дуэта Artik&Asti

Певец Artik (настоящее имя Артем Умрихин) окончательно вышел из состава дуэта Artik & Asti. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Умрихин отказался петь в созданном им коллективе даже за пределами России. При этом певица Севиль выступает под именем группы Artik & Asti одна и берет за 45 минут выступления 6 млн рублей.

Издание добавляет, что за 2024 год ИП Севиль зарегистрировала доход около 13 млн рублей и выплатила 1,5 млн налогов. В райдере Севиль указано, что на всех рекламных макетах ее выступлений должны быть указаны название группы ARTIK & ASTI, а также логотип SELF MADE MUSIС, принадлежащие Умрихину.

Life уточняет, что Умрихин — гражданин Украины, в январе 2023 года он эмигрировал в ОАЭ. В России у него осталось два юридических лица — юридическая фирма и лейбл SELF MADE MUSIС, за 2023 год заработавший 4 млн рублей. В лейбл также входят исполнители Артем Качер, kommo, SuperSonya. У продюсера есть лейблы, нацеленные на работу в США и Китае.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу (Asti) в коллективе Artik&Asti.

Накануне Севиль оплатила налоговую задолженность.

Ранее солистка Artik & Asti Севиль запретила включать свои песни в машинах.