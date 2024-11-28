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Арбенина вышла на связь после падения с балкона: «Это чума»

Певица Арбенина назвала одним из лучших концертов тот, на котором упала с балкона

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Диана Арбенина вышла на связь в Telegram-канале после падения с балкона на концерте в Санкт-Петербурге.

«Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди. Такое ощущение, что самые лучшие люди собрались. Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась, когда падала с балкона. Ребята, это чума», — поделилась артистка.

Арбенина назвала концерт, в котором упала с балкона, одним из лучших выступлений в Санкт-Петербурге. Певица призналась, что ей очень понравилось его вести. По словам знаменитости, она находится в эйфории после выступления. Артистка планирует провести еще один концерт в Питере.

27 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что Диана Арбенина оступилась и рухнула с балкона в зал во время выступления в клубе «А2» в Санкт-Петербурге.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что Арбенина, исполняя песню, решила пройти по сетке вдоль балконов, где сидели фанаты. Конструкция не выдержала, и певица полетела вниз, цепляясь за провода. Фанаты успели поймать певицу и не дали ей упасть в зрительный зал. Зрители, которые были снизу, поддержали певицу, а те, что были на балконе, схватили ее за руки и подтянули. Все это время Арбенина продолжала петь.

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