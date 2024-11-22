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Еще в одном городе отменили шоу комика Гумара Демидова из-за шутки об Иисусе

В Волгограде отменили концерт комика Гумара Демидова вслед за Самарой

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Гурам Демидов/VK

В Волгограде отменили выступление юмориста Гурама Демидова на фоне жалобы общественников из организации «Сорок Сороков». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Накануне стало известно, что шоу Демидова не состоялось в Самаре. Юморист сам отменил концерт после того, как активисты призвали привлечь его к уголовной ответственности за шутку об Иисусе Христе и цене вина в известной сети магазинов. Комика обвинили в «публичном глумлении над Господом Иисусом Христом» и «унижении лиц русской национальности».

Организаторы концерта Демидова в Волгограде высказались о причинах отмены его шоу фразой: «Все описано в новостях». Мероприятие должно было состояться в волгоградском баре «Друзья» 24 ноября.

На момент написания этой новости в соцсетях заведения еще остался анонс о концерте юмориста. В беседе с «Осторожно, новостями» организаторы заявили, что обновят информацию в ближайшее время.

Недавно в Омске отменили концерт певицы Дианы Арбениной после протестов местных казаков. Шоу должно было состояться 23 ноября на «G-Drive Арене». Обладатели билетов получили сообщения о том, что мероприятие отменяется «по техническим причинам». По словам представителей концертной площадки, решение приняли организаторы.

Ранее стало известно, что ФНС снова заблокировала счета фронтмена Little Big.

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