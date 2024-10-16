Экс-директор Киркорова объяснил провал продаж билетов на концерт Вайкуле на Тенерифе

Экс-директор Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник объяснил провал продаж билетов на концерт Лаймы Вайкуле на Тенерифе. Его цитируют «Аргументы и факты».

Концерт на испанском острове был запланирован у латвийской певицы на 11 октября, но его отменили. При этом нераспроданными осталось больше половины билетов.

Дзюник указал на то, что Вайкуле не записывала ни новых альбомов, ни песен.

«Она просто рассчитывала, что сейчас приедет, там у нее будет куча поклонников, и сейчас все соберутся и будут ее на руках носить. Ничего подобного. Она уже никому не нужна», — поделился мнением он.

Певицу Дзюник назвал «отработанным материалом» и выразил мнение, что в Европе никто о ней не вспоминает.

«Ее в Латвии-то уже забыли. У меня друг живет в Риге, мы с ним часто переписываемся. Я как-то спросил его про Вайкуле. Он удивился и сказал, что никто о ней уже не вспоминает», — заключил он.

Также Дзюник высказался о том, что, на его взгляд, мешает успеху «Би-2» на Западе.

Ранее у Лаймы Вайкуле захотели отсудить бизнес в России.