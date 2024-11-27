Илон Маск положительно отозвался о Достоевском

Американский мультимиллиардер Илон Маск согласился с тем, что произведения русского писателя Федора Достоевского лучше, чем книги по психологии. Об этом предприниматель заявил на своей странице в социальной сети X.

Маск отреагировал на мнение одного из пользователей, выложившего отрывок из романа «Братья Карамазовы» и отметившего, что некоторые книги по психологии «и близко не стоят» к этому фрагменту. Бизнесмен назвал данный комментарий «правдой».

24 ноября сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что отправится в Россию для съемок фильма по произведениям Достоевского. По его словам, новый проект направлен на укрепление культурных связей между Россией и Сербией.

20 ноября сообщалось, что итальянский модный бренд Brunello Cucinelli опубликовал цитату из романа «Идиот» Достоевского.

15 ноября критик Павел Сурков обвинил телесериал «Преступление и наказание» в обмане зрителей.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на Достоевского.