Киркоров рассказал о своем категорическом невезении

Самый частый гость шоу-конкурса «Ну-ка, все вместе!» Филипп Киркоров во время нового эфира рассказал о своем категорическом невезении. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ВГТРК.

Народный артист России назвал участие в конкурсах полезным и закаляющим.

«Мне категорически в них не везло, но меня это только бодрило и мотивировало», — заверил он вышедших в гранд-финал певцов.

По словам Киркорова, артисты выигрывают не ради денег.

«Дело – в народной любви и в этой сиюминутности. На сцене будут лучшие из лучших. Я следил за всеми участниками, но буду объективен, буду судить по факту — былые заслуги не в счет», — пообещал он.

Финал конкурса выйдет 29 ноября в 21:30 в эфире телеканала «Россия». В финал вышли Светлана Ким, Элен Бадалян и Флора Бичахчян из Москвы, Марфа Николаева из Великого Новгорода, Ксения Корнеева из Санкт-Петербурга, Наталья Александрова из Тюмени, Анна Колесникова из Сургута, Анна Еськова из Новороссийска, Софья Бабич из Пензы и Фил Зак из Бразилии.

Накануне стало известно, что Филипп Киркоров готов выступить на новогоднем корпоративе в образе Деда Мороза. По данным канала Mash, певец просит 12 млн рублей за выход на сцену в костюме.

Ранее сообщалось, что Киркоров стал самым дорогостоящим артистом в Новый год в России.