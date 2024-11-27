Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киркоров рассказал о своем категорическом невезении

Певец Киркоров признался, что ему не везло на исполнительских конкурсах

close
ВГТРК

Самый частый гость шоу-конкурса «Ну-ка, все вместе!» Филипп Киркоров во время нового эфира рассказал о своем категорическом невезении. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ВГТРК.

Народный артист России назвал участие в конкурсах полезным и закаляющим.

«Мне категорически в них не везло, но меня это только бодрило и мотивировало», — заверил он вышедших в гранд-финал певцов.

По словам Киркорова, артисты выигрывают не ради денег.

«Дело – в народной любви и в этой сиюминутности. На сцене будут лучшие из лучших. Я следил за всеми участниками, но буду объективен, буду судить по факту — былые заслуги не в счет», — пообещал он.

Финал конкурса выйдет 29 ноября в 21:30 в эфире телеканала «Россия». В финал вышли Светлана Ким, Элен Бадалян и Флора Бичахчян из Москвы, Марфа Николаева из Великого Новгорода, Ксения Корнеева из Санкт-Петербурга, Наталья Александрова из Тюмени, Анна Колесникова из Сургута, Анна Еськова из Новороссийска, Софья Бабич из Пензы и Фил Зак из Бразилии.

Накануне стало известно, что Филипп Киркоров готов выступить на новогоднем корпоративе в образе Деда Мороза. По данным канала Mash, певец просит 12 млн рублей за выход на сцену в костюме.

Ранее сообщалось, что Киркоров стал самым дорогостоящим артистом в Новый год в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами