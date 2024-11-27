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Филипп Киркоров стал самым дорогим Дедом Морозом в 2024 году

Mash: выступление Филиппа Киркорова в костюме Деда Мороза стоит 12 млн рублей

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ТНТ

Народный артист России Филипп Киркоров готов выступить на новогоднем корпоративе в образе Деда Мороза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, певец просит 12 млн рублей за выход на сцену в костюме. Обычное частное выступление артиста стоит 10 млн рублей. Несмотря на это, подчеркивает Mash, у Киркорова еще есть много свободных дат в графике — «декабрь и январь забиты не особо».

Также канал раскрывает детали райдера артиста. Киркоров просит организаторов, чтобы за мероприятием следила команда службы безопасности и правоохранительные органы. Ему нужна гримерка с зашторенными окнами. Из еды исполнителю достаточно шести банок Coca-Cola с сахаром и без, различные нарезки и прочее.

7 ноября стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров стал самым дорогостоящим артистом в Новый год в России. Новогоднее мероприятие с его участием пройдет в концертном зале «Барвиха Luxure Village». По информации издания, стоимость билетов на него варьируется от 220 тыс. до 295 тыс. рублей за столиками и от 85 тыс. до 190 тыс. рублей — чуть дальше.

Ранее стало известно, что София Ротару переписала на сына московскую квартиру за 65 млн рублей.

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