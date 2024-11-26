София Ротару переписала на сына московскую квартиру за 65 млн рублей

Певица София Ротару переписала на сына квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ротару переоформила недвижимость на сына, чтобы тот занялся ее продажей. Как предполагает Mash, квартиру не покупали из-за того, что ею владела артистка.

19 ноября София Ротару выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в Москве. Речь идет о недвижимости артистки площадью 122 кв. м на Зоологической улице. Сначала жилье продавалось за 70 миллионов рублей, а затем за 65 миллионов рублей.

Бывший концертный директор певицы Ольга Коняхина сообщила, что эта квартира досталась артистке благодаря бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову — он выделил ей недвижимость на льготных условиях, «почти даром». Коняхина призналась, что не раз приходила к певице в московскую квартиру.

По словам Коняхиной, она не удивилась, что Ротару решила продать квартиру, которая уже несколько лет пустует. При этом экс-директор артистки выразила мнение, что недвижимость будет сложно продать.

24 ноября Telegram-канал SHOT сообщал, что квартиру певицы Софии Ротару сняли с продажи.

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