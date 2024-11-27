Выпадам Волочковой в адрес Большого театра нашли объяснение

Оперный продюсер и бывший юрист Большого театра Любовь Глазкова нашла объяснение выпадам балерины Анастасии Волочковой в адрес Большого театра. Ее цитирует News.ru.

По мнению экс-юриста, Волочкова обижена на театр, где работал недолго и не проявила, считает Глазкова, серьезных талантов.

«Волочкова живет с огромной обидой на Большой театр. Поэтому ищет любые зацепки, в любом контексте», — говорит она.

Эксперт также выдвинула предположение, что Большому театру нет дела до личных обид Волочковой, поэтому критику экс-танцовщицы театра руководство учреждения не воспринимает.

Накануне Волочкова назвала продажу Большим театром билетов на «Щелкунчик» через аукцион «издевательством над зрителями».

«Этот процесс продажи билетов давно уже является неким сумасшествием. <...> Предполагаю, что Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы не платить налоги, и потом втридорога их продает», — заявила она

Ранее Большой театр назвал дату старта продаж билетов на представления балета «Щелкунчик».