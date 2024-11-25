Большой театр назвал дату старта аукциона на билеты на «Щелкунчик»

Большой театр назвал дату старта продаж билетов на представления балета «Щелкунчик». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление учреждения культуры.

Старт продаж начнется 2 декабря в 10.00 по московскому времени.

Билеты на балет «Щелкунчик» будут доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут. Ввиду колоссальной популярности балета «Щелкунчик» театр часть билетов можно будет приобрести в формате аукциона.

О том, что Большой театр планирует продавать билеты на свой балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион ради борьбы с перекупщиками, стало известно на прошлой неделе.

Часть билетов, сообщали СМИ, в театре планируют продавать по системе интернет-торгов. Стартовая цена и шаг ставки зависят от категории места. Если ставка не повышается какое-то время, билет будут закрывать и давать победителю время на выкуп. Если покупка не завершится, билет вернут в продажу.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе выразил мнение, что у граждан Советского Союза было больше шансов приобрести билет в Большой театр, нежели у нынешних россиян.