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Большой театр назвал дату старта аукциона на билеты на «Щелкунчик»

Большой театр заявил, что откроет продажу билетов на «Щелкунчик» 2 декабря

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Дамир Юсупов/Большой театр

Большой театр назвал дату старта продаж билетов на представления балета «Щелкунчик». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление учреждения культуры.

Старт продаж начнется 2 декабря в 10.00 по московскому времени.

Билеты на балет «Щелкунчик» будут доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут. Ввиду колоссальной популярности балета «Щелкунчик» театр часть билетов можно будет приобрести в формате аукциона.

О том, что Большой театр планирует продавать билеты на свой балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион ради борьбы с перекупщиками, стало известно на прошлой неделе.

Часть билетов, сообщали СМИ, в театре планируют продавать по системе интернет-торгов. Стартовая цена и шаг ставки зависят от категории места. Если ставка не повышается какое-то время, билет будут закрывать и давать победителю время на выкуп. Если покупка не завершится, билет вернут в продажу.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе выразил мнение, что у граждан Советского Союза было больше шансов приобрести билет в Большой театр, нежели у нынешних россиян.

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