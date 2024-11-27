Лариса Долина потратила 5 млн рублей на пластику

Хирург Денис Агапов заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что певица Лариса Долина прибегала к пластическим операциям.

По словам Агапова, Долина потратила около 5 миллионов рублей на пластику. Он отметил, что первые операции были сделаны неплохо, пока артистка «была молода и наполнена», но через какое-то время потребовалось повторное вмешательство. Врач заявил, что после него не была выполнена при нем эндоскопия средней трети.

«Поэтому носогубные складки рта, подбородочные складки на фотографиях без фейстюна выглядят достаточно характерно. Отсутствие какой-либо достойной наполненности тканей лицевой маски приводит к тому, что явление возрастной атрофии, мелкоморщинистого старения вылезают на первый план», — заявил пластический хирург.

По мнению Агапова, Долиной следует сделать эндоскопию средней трети, поменять форму нижнего века и выполнить липофилинг центральных отделов лица, чтобы «восполнить нормальное состояние лицевой маски».

В сентябре Долина похвалила фигуру певца Филиппа Киркорова после пластики. По мнению артистки, это хорошо, что коллега ведет активный образ жизни. Она заявила, что Киркоров находится в тонусе.

Ранее суд оставил в СИЗО фигурантку дела о квартире Долиной.