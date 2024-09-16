Долина похвалила фигуру Киркорова

Певица Лариса Долина в шоу «Кстати» похвалила фигуру певца Филиппа Киркорова.

Ведущий проекта Гарик Харламов удивился, как Киркоров «успевает сидеть в жиме», несмотря на свой плотный график и съемки. По мнению Долиной, это хорошо, что коллега ведет активный образ жизни. Она заявила, что Киркоров находится в тонусе.

«В тонусе человек. В профессии. Я тоже так люблю. Честно, я, правда, люблю заваливать себя работой, потому что я люблю, чем занимаюсь. Я не просто люблю, это мой кислород, это мой воздух. И чем больше я в этом тонусе нахожусь, тем меньше я вспоминаю про усталость», — поделилась артистка.

Долина заявила, что в ее лексиконе нет слова «усталость».

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

Киркоров также рассказывал, что занимается спортом по три часа в день.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как подтягивается на деревьях в Сочи.