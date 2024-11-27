Российской юмористке предложили бой с Бузовой за 40 млн рублей

Комикессе Виктории Складчиковой в шоу «Токсики» предложили сразиться с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Super.

Ведущий проекта, спортсмен Анатолий Сульянов, спросил, готова ли Складчикова вступить в схватку с Бузовой за 40 миллионов рублей. Юмористка призналась, что ей не хочется этого делать. Она также усомнилась, что певица согласилась бы на такое предложение.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев».

В октябре актер и музыкант Станислав Ярушин признался, что обожает Ольгу Бузову. Артист отметил, что не считает коллегу талантливой певицей. Он заявил, что артистка не умеет петь. При этом актер уверен, что у знаменитости есть много других преимуществ. Он назвал Бузову невероятно крутой и сильной. Музыкант заявил, что с коллеги надо брать пример.

Ранее Бузова потратила 100 тысяч рублей на «трусики».