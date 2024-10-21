Бузова потратила 100 тысяч рублей на «трусики»

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что потратила 100 тысяч рублей на нижнее белье и одежду для дома.

Бузова купила себе «трусики и пижамки».

«Девочки, такие девочки. Я зашла, а потом все как в тумане», — поделилась артистка.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев».

В октябре актер и музыкант Стас Ярушин признался, что обожает Ольгу Бузову. Артист отметил, что не считает коллегу талантливой певицей. Он заявил, что артистка не умеет петь. При этом актер уверен, что у знаменитости есть много других преимуществ. Он назвал Бузову невероятно крутой и сильной. Музыкант заявил, что с коллеги надо брать пример.

Ярушин отметил, что не против сделать с Бузовой первоапрельский выпуск своей музыкальной программы МУЗLOFT. По словам артиста, его коллега очень самоироничная.

Ранее сыгравший литературного раба Бузовой актер рассказал о съемках с певицей.