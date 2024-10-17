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Стас Ярушин раскрыл отношение к Бузовой: «Прет локомотив»

Актер Стас Ярушин заявил, что Бузову надо ставить в пример

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Телеграм-канал «Стас Ярушин»

Актер и музыкант Стас Ярушин признался в интервью Евгении Медведевой, что обожает Ольгу Бузову.

Ярушин отметил, что не считает Бузову талантливой певицей. Он считает, что артистка не умеет петь. При этом актер уверен, что у знаменитости есть много других преимуществ. Он назвал Бузову невероятно крутой и сильной. Музыкант заявил, что коллегу надо брать в пример.

«Вот просто прет локомотив! Оля отдает себе отчет, что она не поющая. Это коммерческий проект, и мы все прекрасно об этом знаем. Она искренняя, она любит жизнь. Именно из-за этого ее все любят. Вот и все. Оля сердцем поет, без сарказма!» — поделился актер.

Ярушин отметил, что не против сделать с Бузовой первоапрельский выпуск своей музыкальной программы МУЗLOFT. По словам артиста, его коллега очень самоироничная.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев».

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