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В Госдуме призвали запретить театрам самим устанавливать цены на билеты

Депутат Драпеко заявила, что цены на спектакли должно устанавливать государство

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Максим Блинов/РИА Новости

В России должна быть государственная ценовая политика в отношении цен на билеты в театр, об этом заявила aif.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«По нынешнему законодательству цены устанавливают сами театры. <...> Я считаю, что ценовую политику нужно устанавливать как-то на уровне регионов, отслеживать, а не давать возможность театрам делать, что они хотят», — заявила парламентарий.

Драпеко выразила мнение, что стоимость билетов должна быть более гуманной и демократичной для населения, поскольку культурные учреждения содержатся за счет бюджетных денег, «денег народа».

«В результате народ платит за содержание театров, а попасть в эти театры не может, потому что стоимость билета иногда равна заработной плате трудящегося», — посетовала она.

Недавно народный артист России Николай Цискаридзе выразил мнение, что у граждан Советского Союза было больше шансов приобрести билет в Большой театр, нежели у нынешних россиян. Также артист напомнил театрам России, что они существуют за счет налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что Большой театр продает билеты на «Щелкунчик» за 50 млн рублей.

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