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Два «аукционных» билета на «Щелкунчик» в Большом театре обойдутся в 100 тысяч рублей

В Большом театре оценили два билета на балет «Щелкунчик» в 100 тысяч рублей

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Дамир Юсупов/Большой театр

Комплект из двух билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре на аукционе обойдется покупателю в 100 тысяч рублей. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Большой театр.

Согласно информации из инструкции, стоимость аукционного комплекта билетов начинается от 100 тысяч рублей. За эту сумму продают два билета в партер на официальном сайте театра.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, указав свои данные и приложив паспорт гражданина РФ, а после выбрать нужный лот с названием спектакля.

Продажа билетов на представления балета «Щелкунчик» начнется 2 декабря в 10:00 по московскому времени.

Большой театр также впервые в своей истории в 2024 году будет транслировать «Щелкунчика» в прямом эфире.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе выразил мнение, что у граждан Советского Союза было больше шансов приобрести билет в Большой театр, нежели у нынешних россиян.

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