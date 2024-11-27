«Ничего не знают об Украине»: Алек Болдуин выступил с резкой критикой американцев

Американский актер кино Алек Болдуин выступил с резкой критикой американцев на Туринском кинофестивале, где ему дали премию за выдающиеся достижения. 66-летнего артиста цитирует The Hollywood Reporter.

Он заявил, что новости в США — это бизнес.

«Вот почему существуют пробелы в информации по самым важным проблемам в мире. Американцы мало или вообще ничего не знают ни об изменении климата, ни об Украине. Эту пустоту частично восполняют киноиндустрия, документальные и художественные фильмы», — высказался он.

Актер также предположил, что вскоре каждому административному и образовательному зданию в США необходимо будет иметь альтернативный источник энергии — например, солнечные панели.

«Но мы никогда не избавимся от нефти и газа. Можете ли вы представить себе машину скорой помощи или пожарную машину, которая работает на электричестве и должна заправляться на зарядной станции?» — размышляет Болдуин.

Накануне специальный прокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси направила обращение к судье по делу Алека Болдуина, попросив пересмотреть решение о снятии обвинений с актера. В 2021 году во время съемок «Ржачины» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, спасти Хатчинс не удалось.

Дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года.

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