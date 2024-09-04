50 Cent подсчитал, сколько потратил на адвокатов за свою карьеру

Рэпер 50 Cent рассказал, что за годы его карьеры он потратил $24 млн на оплату юридических услуг. Его слова передает издание Entertainment Weekly.

«Не могу дождаться, когда разбогатею», — пошутил музыкант.

50 Cent признался, что иногда поручает своему юристу подавать иски в «развлекательных целях». Он «посылает гребаных адвокатов» к тем людям, которые его каким-либо образом провоцируют.

EW отмечает, что за карьеру 50 Cent был замешан во множестве судебных разбирательств: «от банальных и мелких до невероятно крупных».

Сейчас исполнитель хита «In Da Club» судится с радиоведущей Брианой Монегейн. Женщина подала на 50 Cent заявление в полицию за то, что тот попал ей в голову микрофоном на одном из своих выступлений в рамках тура «Final Lap». Тогда рэперу вручили несколько неработающих микрофонов, после чего он разозлился и кинул один из них в зрителей.

Адвокат исполнителя Скотт Лемон заверил, что музыкант кинул в девушку микрофон непредумышленно. Женщина же утверждает, что поступок был совершен намеренно, поскольку в момент происшествия рэпер смотрел прямо на нее.

Ранее актер Хоакин Феникс признался, что похудение к сиквелу «Джокера» далось ему сложнее.