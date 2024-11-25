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К 85-летию Галины Польских устроят марафон на ТВ

В России устроят марафон фильмов с участием Галины Польских к ее 85-летию

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РИА Новости

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов с участием народной артистки РСФСР Галины Польских, которой 27 ноября исполнится 85 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон начнется в 7:30 с показа многосерийного фильма «Тени исчезают в полдень» Валерия Ускова и Владимира Краснопольского. В нем Польских прожила на экране целую жизнь: сыграла влюбленную девушку, потерявшую мужа на войне вдову и зрелую женщину, которая встретила новую любовь.

В 16:55 кинопоказ продолжит лирическая комедия Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», в которой Польских сыграла одну из первых своих ролей — продавщицы пластинок Алены. В 20:00 зрители увидят Польских в роли строгой тещи Галины Аркадьевны, ставшей невесткой, в фильме «По семейным обстоятельствам» Алексея Коренева.

В 22:30 телеканал покажет мелодраму «Любить по-русски», а в 0:05 начнется ее продолжение. Польских предстает в картинах в роли хуторянки Катерины Ивановны, в которую влюбляется главный герой.

Завершит марафон фильм «Честный, умный, неженатый…», его покажут в 4:35.

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