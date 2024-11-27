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Музыкальный критик объяснил, как артисты получают права на исполнение чужих песен

Критик Легостаев: согласие автора требуется артистам для исполнения чужих песен

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Shutterstock

Артисты могут получить права на исполнение песен других исполнителей, если договорятся с владельцем авторских прав. Об этом Pravda.Ru рассказал музыкальный критик, телеведущий, журналист Илья Легостаев.

По его словам, данный процесс иногда может проходить через фирмы грамзаписи, однако, согласие автора требуется и в этом случае. Музыкальный критик отметил, что зачастую ремейки могут стать популярнее, чем оригинальный трек.

«Когда Zdob Si Zdub на самом первом альбоме «Кинопробы», посвященном наследию Цоя, переделали «Видели ночь», то она стала, наверное, такой же по популярности, как и оригинал в свои годы, если не больше. Из иностранных примеров — Macarena. Вот в том виде, в котором эта песня прыгнула во всех чарты, это диджейский ремикс, это не оригинальная ее версия», — рассказал Легостаев.

24 ноября сообщалось, что жена автора песни «На заре» Олега Парастаева Ирина возмутилась исполнением трека певцом Никитой Пресняковым в США. Парастаева отметила, что семья приветствует переработку песни «На заре», потому что так сохраняется память об ее авторе. Однако для родственников композитора важно, чтобы авторы согласовывали с ними каверы. По словам жены Парастаева, Пресняков это не сделал.

Ранее в Госдуме посчитали недопустимым снимать ремейки киноклассики.

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