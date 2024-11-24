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Семья автора песни «На заре» возмутилась Никитой Пресняковым за использование трека

Жена Парастаева: Пресняков не просил разрешения на исполнение песни «На заре»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жена автора песни «На заре» Олега Парастаева Ирина возмутилась исполнением трека певцом Никитой Пресняковым в США. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Парастаева отметила, что семья приветствует переработку песни «На заре», потому что так сохраняется память об ее авторе. Однако для родственников композитора важно, чтобы авторы согласовывали с ними каверы. По словам жены Парастаева, Пресняков это не сделал.

Олега Парастаева не стало в июле 2020 года.

В сентябре 2022-го Никита Пресняков и его жена Алена Краснова переехали в США после объявления частичной мобилизации. Музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

В октябре 2024-го SHOT сообщил, что Пресняков ушел в минус на миллион рублей в 2023 году. По данным издания, до этого фирма «Нико спорт», занимающаяся установкой спортивных площадок, приносила Преснякову «неплохие бонусы», но с прошлого года стала убыточной. Сейчас большая часть процессов компании заморожена — не исключено, что фирма остановит свою деятельность.

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