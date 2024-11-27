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Звезде фильма «Китобой» дали срок за нападение на собутыльника

Суд приговорил актера Онохова к 7 годам лишения свободы за нападение на собутыльника

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Исполнителю главной роли в фильме «Китобой» Владимиру Онохову дали срок за нападение на собутыльника. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Следствие установило, что в мае 2024 22-летний Владимир Онохов, сыгравший чукотского мальчика Лешку в фильме «Китобой», распивал алкоголь со своим знакомым в поселке Эгвекинот. В застолье вмешалась жена актера и попросила молодых людей быть потише, поскольку их шестимесячный сын уснул в соседней комнате. Онохов вспылил, и за его жену вступился гость. После этого завязалась драка, в ходе которой актер напал на мужчину и обмотал его шею футболкой.

Мужчина от недостатка кислорода потерял сознание, и Онохов продолжил пить алкоголь один. Пострадавшего сумели спасти медики.

22 ноября суд дал ему 7 лет колонии строгого режима, в приговоре также учли, что в этом году актера также осудили за кражу.

Роль в «Китобое» для Онохова оказалась единственной, после съемок он остался в родном поселке. Вместе с ним в картине снялась Кристина Асмус.

В 2020 году «Китобой» получил премию за режиссуру, лучшую мужскую роль и диплом гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Кинотавр». На международном Венецианском кинофестивале картина стала лучшим фильмом программы Giornate degli Autori.

Накануне прокуратура французского города Мелен потребовала приговорить к пяти годам лишения свободы актера Пьера Пальмада, совершившего ДТП в состоянии наркотического опьянения.

Ранее стало известно о новых ДТП с участием сына Джоли и Питта.

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